В Стерлитамаке подросток в наручниках сбежал от бывшего отчима, убившего его мать

Подозреваемого в убийстве задержали

УФА, 27 декабря. /ТАСС/. Жителя Башкирии задержали за убийство бывшей жены. Перед тем, как совершить преступление, он проник в квартиру женщины в Стерлитамаке, взял в заложники ее 16-летнего сына, надев на него наручники, однако подростку удалось сбежать и позвать на помощь. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Житель Стерлитамакского района 1981 года рождения, ранее судимый по ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ст. 117 УК РФ (истязание), проник в квартиру бывшей жены на улице Социалистической. В это время в доме находился 16-летний сын женщины. Мужчина надел на руки подростка наручники и стал ждать, когда вернется его мать. Когда женщина зашла в дом, он нанес ей телесные повреждения. В это время подросток в наручниках смог сбежать и добраться до дома, где проживали знакомые", - говорится в сообщении.

Они вызвали полицейских, которые по прибытии на место происшествия обнаружили в квартире тело женщины с ножевыми ранениями. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), добавили в МВД.