Суд вынес приговор виновникам пожара на заводе по производству взрывчатки под Рязанью

Ирину Урубкову осудили условно, еще трех фигурантов приговорили к реальным срокам лишения свободы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Фигурантов дела о пожаре на заводе по производству взрывчатки под Рязанью, который произошел в октябре 2021 года, осудили на сроки от 4 лет условно до 6,5 года колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора Сергею Нистраткину, Александру Егоршину, Наталье Лукашиной и Ирине Урубковой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что приговором суда Нистраткину назначили наказание в виде 6,5 года лишения свободы, Егоршину - 6 лет лишения свободы, Лукашиной - 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии-поселения. Ирину Урубкову приговорили к 4 годам заключения условно.

Следствие и суд установили, что фигуранты, являясь руководителями предприятия "Разряд", не исполнили обязанности по обеспечению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и безопасных условий труда, а также процедурой технологического процесса производства взрывчатых веществ. Кроме того, они игнорировали и не принимали мер к устранению имеющихся на объекте системных нарушений в сфере безопасности. 22 октября 2021 года эти нарушения привели к возгоранию в занимаемом предприятием здании, что повлекло гибель 17 человек.