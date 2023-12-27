СК возбудил дело после пропажи 11-летней девочки в Ярославле

Ребенок пропал 24 декабря

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 11-летней девочки в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Следственным управлением СК России по Ярославской области разыскивается [несовершеннолетняя] 2012 года рождения, которая 24 декабря ушла из дома по месту жительства во Фрунзенском районе Ярославля и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Принимая во внимание малолетний возраст девочки, в силу которого она не способна принять достаточных мер, обеспечивающих ее безопасность, следственными органами возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетней (ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

У девочки среднее телосложение, темные волосы до плеч, зеленые глаза. Школьница была одета в светлые брюки и темно-серый пуховик.