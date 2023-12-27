В Удмуртии на директора по строительству авиапредприятия завели дело о взяточничестве

Размер незаконного вознаграждения составил 1 млн рублей

ТАСС, 27 декабря. Правоохранители задержали директора по строительству государственного авиапредприятия в Удмуртии, подозреваемого в получении 1 млн рублей взятки. Возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Первомайскому району Ижевска следственного управления СК РФ [по Удмуртии] возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего директора по строительству государственного авиапредприятия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - отмечается в сообщении.

Подозреваемого задержали 27 декабря следователи СК совместно с сотрудниками регионального ФСБ в момент получения взятки. "По данным следствия, подозреваемый, выполнявший на предприятии организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, получил взятку в размере 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за способствование заключению договора финансовой аренды (лизинга) на поставку оборудования", - поясняют правоохранители.

Следователем готовятся материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.