В ДНР сотрудники МЧС в 2023 году ликвидировали 590 пожаров из-за обстрелов ВСУ

Всего с начала года были спасены 526 человек, сообщил глава ГУ МЧС по республике Алексей Кострубицкий

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в 2023 году ликвидировали в Донецкой Народной Республике более 8 тыс. пожаров, в том числе 590, возникших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по республике Алексей Кострубицкий.

"Только в этом году подразделениями МЧС было ликвидировано более 8 тыс. пожаров, из них 590 - вследствие обстрелов. Всего с начала года были спасены 526 человек, из которых 40 - дети. Отряд пиротехнических работ за 12 месяцев обезвредил более 37 тыс. взрывоопасных предметов", - приводит его слова пресс-служба ГУ МЧС.

День спасателя, считающийся профессиональным праздником всех сотрудников МЧС России, был введен указом президента в 1995 году. За пять лет до этого 27 декабря в стране был создан Российский корпус спасателей, начавшийся с одного спасотряда и приданной ему авиации. Чуть позже он был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а в 2004 году - преобразован в министерство.