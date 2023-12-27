AFP: в Гвинее потушили пожар на складе топлива

Огонь тушили девять дней

НАЙРОБИ, 27 декабря. /ТАСС/. В Конакри полностью потушили очаг возгорания на складе топлива спустя девять дней после взрыва и пожара на главном складе топлива страны, ставшего причиной гибели 24 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По последним данным, в ходе пожара погибли по меньшей мере 24 человека, 11 тел остаются неопознанными, однако сообщения о пропавших без вести продолжают поступать, отмечает издание. Из 454 раненых, поступивших в медицинские учреждения после катастрофы, 31 человек все еще находится в больнице, а 423 вернулись к своим семьям.

Район катастрофы остается закрытым для посещения в целях расследования причин взрыва, подчеркнули в правительстве, пожарные продолжают проливать конструкции в целях охлаждения. Показатели качества воздуха в районе Калум, где произошел пожар, улучшились, однако по-прежнему рекомендуется использовать маску. В заявлении правительства уточняется, что 460 домохозяйств получили продовольственные наборы, они положены еще 2141 пострадавшим домам. Всего от пожара непосредственно пострадали более 11 тыс. человек.

По первоначальным подсчетам, в результате пожара в городе было повреждено 800 зданий, большинство из которых находятся в радиусе 500 м от эпицентра возгорания.