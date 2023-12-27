Директора компании в Удмуртии заключили под стражу по делу о мошенничестве по нацпроекту

Размер ущерба оценили на сумму более 23 млн рублей

ТАСС, 27 декабря. Суд в Ижевске постановил заключить под стражу руководителя ООО "Дельта-строй", которому предъявили обвинение в мошенничестве при реализации нацпроекта, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

"Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя "Дельта-строй" Чабыкина А. В. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 24 суток, до 19 февраля 2024 года. Следственными органами Чабыкину А. В. предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере)", - отмечается в сообщении.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии и "Дельта-строй" заключили госконтракт по расчистке русла реки Увы на отдельных участках Вавожского района. Работы выполнялись по нацпроекту "Экология", уточнили в пресс-службе.

"Органами предварительного следствия Чабыкин, являющийся фактическим руководителем и распорядителем денежных средств [общества], обвиняется в том, что с июля 2019 по декабрь 2021 года в ходе исполнения государственного контракта завысил объем выполненных работ по размещению отходов донных отложений на полигоне ТБО [общества] "Чистый город", похитил бюджетные денежные средства [в сумме] более 23 млн рублей", - полагают правоохранители.

По версии следствия, данные средства фигурант уголовного дела обратил в свою собственность и распорядился по своему усмотрению, а министерству причинен ущерб на указанную сумму.