По делу Фургала об убийстве бизнесмена Зори заочно арестовали Михаила Тимофеева

Его обвиняют в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия и боеприпасов, убийстве и приготовлении к преступлению

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал Михаила Тимофеева в рамках уголовного дела по факту убийства в 2004 году бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори. За организацию его убийства осужден экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманнный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Тимофеева Михаила Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 11. "а, е, э, з" ч. 2 ст. 105, п. "а, ж, 3, к" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, убийство, приготовление к преступлению и покушение на преступление)", - сказала представитель суда. Обвинение предъявили в рамках уголовного дела по факту убийства в 2004 году предпринимателя Евгения Зори, уточнили в суде.

Мера пресечения будет исчисляться с момента задержания обвиняемого либо с момента его экстрадиции на территорию России.

10 февраля Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии. Судом было установлено, что Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского, а также убийства Евгения Зори и Олега Булатова.