В ФРГ под Бременом объявили эвакуацию из-за прорыва плотины в результате наводнения

Из-за наводнения прекращено движение трамваев

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Прорыв плотины произошел в результате наводнения в общине Лилиенталь под Бременом в ФРГ, местные власти объявили режим повышенной опасности, проводится эвакуация жителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации района Остерхольц (в который входит Лилиенталь).

"В общине Лилиенталь уже несколько дней назад в связи с серьезной угрозой наводнения создан оперативный штаб для координации спасательных служб на месте", - отмечается в нем.

Лилиенталь непосредственно граничит с Бременом. Из-за наводнения прекращено движение трамваев. Одна из улиц общины осталась без газа и электричества. Жителей, которые не смогли остановиться у знакомых или родственников, размещают в спортивном зале. Напряженная ситуация из-за стихии складывается сейчас и в Бремене.

Проливные дожди на рождественские праздники привели в нескольких регионах Германии к масштабным наводнениям. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Нижней Саксонии, Тюрингии.