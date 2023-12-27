Житель Татарстана получил 8,5 года лишения свободы за попытку вступить в "Правый сектор"

Первый год основного наказания он проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима

ТАСС, 27 декабря. Набережночелнинский городской суд в Татарстане вынес приговор местному жителю, который планировал вступить в экстремистскую организацию "Правый сектор" (запрещена в России) и принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Осужденному назначили 8,5 года лишения свободы, сообщается на сайте суда.

"Набережночелнинским городским судом сегодня рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина, который обвиняется в том, что в период с 2015 года по 19 марта 2022 года осуществлял действия, направленные на выезд [на] Украину для вступления в состав запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор" с целью участия в вооруженном конфликте против русскоговорящего населения Донецкой и Луганской областей, а также Вооруженных сил РФ", - отмечается в сообщении.

Судом установлено, что злоумышленник поддерживал связь с членами экстремистской организации, получая от них инструкции о вариантах выезда, маршрутах передвижения и мерах конспирации. Фигурант уголовного дела самостоятельно изучал материалы об обращении с оружием, о тактике ведения боевых действий, уточняется в сообщении. По информации суда, осужденный получил заграничный паспорт, у него имелись деньги и военно-полевая форма одежды.

Суд признал его виновным в приготовлении к участию в деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и в приготовлении к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 208 УК РФ). "[Суд] определил [наказание] в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев с ограничением свободы сроком на один год и восемь месяцев с отбыванием первого одного года основного наказания в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.