В США подросток застрелил сестру из-за подарков на Рождество

В конфликте также задействован их старший брат, который пытался заступиться за девушку, выстрелив в брата в ответ

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Подросток в штате Флорида застрелил старшую сестру после семейной ссоры, поводом для которой стали подарки на Рождество.

По данным местных правоохранителей, во время похода по магазинам 14-летний Дамаскус Коли возмутился тем, что его старшему брату Даркусу покупают больше подарков на Рождество. Конфликт обострился в доме их бабушки, где подросток выстрелил старшей сестре в грудь, когда та гуляла во дворе со своими детьми. Вскоре после этого старший брат достал огнестрельное оружие и выстрелил в Дамаскуса. Девушка от полученного ранения умерла.

"Я говорю это в саркастичном ключе, совершенно нормально, что все эти дети носят при себе оружие, когда у них возникают ссоры с братьями и сестрами", - заявил на пресс-конференции шериф округа Пинеллас Боб Галтьери.

Дамаскус и Даркус задержаны правоохранителями, им вменяется убийство и покушение на убийство.