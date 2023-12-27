В Ленобласти в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 13 человек

Проводится проверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. В результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля в Гатчинском районе Ленинградской области пострадали 13 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"57-летний водитель рейсового автобуса ПАЗ маршрута №528 по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Scania 340 с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя. В результате ДТП водитель автобуса ПАЗ в тяжелом состоянии госпитализирован. 12 пассажиров автобуса также госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.

ДТП произошло вечером 27 декабря на 2-м км автодороги "подъезд к поселку Коммунар" в Гатчинском районе Ленинградской области. По данному факту полиция проводит проверку.