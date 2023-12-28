В Самарской области в ДТП на федеральной трассе погибли два человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 28 декабря. Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Большеглушицком районе Самарской области. На месте происшествия ограничено движение, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

"Водитель и пассажир Toyota Camry скончались на месте происшествия. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия ограничено движение, объезд - автодорога Дергуновка - Большая Глушица, организовано ручное регулирование дорожного движения", - отметили в управлении.

Авария произошла в ночь на четверг на федеральной трассе А-300. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, на трассе столкнулись три машины: Hyundai Solaris и две Toyota Camry. По предварительной версии, водитель Toyota после выезда на встречную полосу столкнулся сначала с Hyundai, а затем - с еще одной Toyota.

В связи с ДТП прокуратура Большеглушицкого района организовала проверку. На месте происшествия работу правоохранительных служб координирует исполняющий обязанности прокурора района Евгений Писарев.