На Камчатке задержали за взяточничество главу отделения морского регистра судоходства

Суд ему избрал меру пресечения в виде домашнего ареста

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении руководителя Северо-Восточного отделения Дальневосточного филиала морского регистра судоходства возбуждено на Камчатке. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.

"Следователями Камчатского следственного отдела на транспорте расследуется уголовное дело в отношении руководителя Северо-Восточного отделения Дальневосточного филиала морского регистра судоходства, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Фигурант задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2023 году обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с двумя подчиненными ему сотрудниками, получил через посредника от представителя коммерческого организации взятку в виде денег за проведение подчиненными сотрудниками освидетельствования судна без фактического его осмотра.