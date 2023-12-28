На севере Хабаровского края из-за непогоды нарушилось авиасообщение

Вылеты самолетов перенесли на 29 декабря

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Авиасообщение с населенными пунктами на севере Хабаровского края нарушено из-за неблагоприятных погодных условий, вылеты самолетов перенесены на завтра. Об этом сообщили в Telegram-канале авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Рейсы 401 и 402 по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск и в обратном направлении переносятся на 29 декабря по метеоусловиям аэропорта назначения", - говорится в сообщении. В Охотске снег, низкая облачность. Вылет из Хабаровска планируется в 09:20 (02:20 мск).

Также задерживается рейс в поселение Богородское, вылет запланирован на середину дня.

В основном на территории Хабаровского края ясно, облачность и снегопады отмечаются на севере региона.