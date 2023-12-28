В результате пожара в самострое в Пекине погибли не менее четырех человек

Пятеро пострадали

ПЕКИН, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, пять пострадали в результате произошедшего возгорания в самовольной постройке в районе Чаоян в Пекине. Об этом сообщила местная пожарная служба в социальной сети Weibo со ссылкой на полицейский отчет.

Отмечается, что 54 человека были эвакуированы, пятерым оказывается медицинская помощь. Информация об инциденте поступила в 03:17 по местному времени (22:17 мск, среда).

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание электровелосипеда.