В Хабаровском крае выявили 17 фантомных площадок по производству рыбной продукции

Ими в оборот было введено 11,2 тонны подконтрольной продукции

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора признали фантомными 17 площадок по производству рыбы и рыбной продукции в Хабаровском крае, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

"С начала года по результатам работы Управления Россельхознадзора на территории Хабаровского края выявлено 17 фантомных площадок, которыми в оборот было введено 11,2 тонны подконтрольной продукции", - говорится в сообщении.

Так, в результате анализа данных ФГИС "Меркурий" обнаружили фантомное предприятие по производству рыбы и рыбопродукции в городе Амурске. Специалисты установили, что компания "Пеленгас" не ведет производственный контроль выпускаемой продукции. Выявленные факты стали поводом для выезда на предприятие по адресу, указанному в информационной системе, однако фактически на месте находился гаражный кооператив. Деятельность по выпуску рыбной продукции предприятием не ведется. При этом по информации с системы, с начала года "Пеленгас" произвел 9,2 тонны мороженой кеты, лососевой икры и рыбного фарша.

"На основании выявленных фактов производственная площадка ООО "Пеленгас" в городе Амурске признана фантомной 5 декабря, а деятельность уполномоченного лица предприятия в ИС "Цербер" аннулирована", - уточняется в сообщении.

Информация о выявленных нарушениях направлена в комиссию по незаконному обороту промышленной продукции в Хабаровском крае, а также в правоохранительные органы для пресечения возможной противоправной деятельности в экономической и налоговой сфере.