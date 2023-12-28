Жителя Хабаровска отправили в колонию за попытку сбыть наркотики на 40 млн рублей

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил срок в колонии местному жителю за покушение на сбыт синтетических наркотиков на сумму, превышающую 40 млн рублей. Об этом сообщило УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Краснофлотский районный суд г. Хабаровска признал Жиликова И. А. виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строго режима", - говорится в сообщении. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Как сообщается, 35-летний житель города доставил в Хабаровск особо крупную партию наркотических средств для сбыта, где и был задержан сотрудниками ФСБ. В его транспортном средстве обнаружили 8 кг синтетических наркотиков (производного N-метилэфедрона и мефедрона), а также 300 гр кокаина. "Данная партия позволила бы злоумышленнику изготовить свыше 8тыс. доз смертоносного вещества, стоимостью в ценах т. н. черного рынка более 40 млн рублей", - отметили в ведомстве.