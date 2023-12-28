В Хабаровском крае задержали мужчину за незаконную рубку леса на 2,4 млн рублей

Он, не имея разрешения, срубил 52 дерева породы лиственница

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Хабаровском крае задержали местного жителя за нелегальную рубку леса с ущербом на 2,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

Срубленные деревья обнаружили в одном из лесничеств, о чем сообщили в дежурную часть. "Прибыв на указанный заявителем участок сотрудники полиции обнаружили и задержали 39-летнего жителя п. Березовый, который осуществлял погрузку стволов деревьев в грузовой автомобиль. <...> Ущерб от незаконных действий подозреваемого составил порядка 2 млн 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Он находится под подпиской о невыезде.

Подозреваемый, как уточняется, не имел необходимых разрешительных документов на заготовку леса, но срубил 52 дерева породы лиственница для дальнейшего их вывоза и продажи. После он попросил своего приятеля поехать в лес, не сказав ему о рубке. Со слов владельца автомобиля, который проходит в качестве свидетеля по делу, он не знал, что древесина была заранее спилена.

Изъятые стволы деревьев, автомобиль и бензопила, при помощи которой злоумышленник совершил противоправное деяние, помещены на ответственное хранение до решения суда.