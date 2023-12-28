Число погибших в результате взрыва автоцистерны в Либерии возросло до 40

Десятки человек пострадали, сообщил замминистра здравоохранения республики Фрэнсис Катех

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва автоцистерны в центральной части Либерии. Об этом сообщила газета Liberian Observer со ссылкой на главного врача и заместителя министра здравоохранения Фрэнсиса Катеха.

Ранее агентство Agence France-Presse со ссылкой на полицию сообщало о 15 погибших и более чем 30 пострадавших.

Издание отмечает, что автоцистерна съехала с дороги и загорелась поздно вечером 26 декабря в городе Тотота либерийского графства Бонг. По словам очевидцев, после аварии несколько человек пытались собрать выливающийся бензин, впоследствии произошел взрыв.

Среди погибших одна женщина и трое детей в возрасте от шести до девяти лет, сообщил замминистра здравоохранения 27 декабря на брифинге. Он добавил, что число жертв может возрасти.