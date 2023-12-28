В Якутии пассажирский самолет приземлился за пределами взлетно-посадочной полосы

На борту находились 34 человека

ТАСС, 28 декабря. Самолет Ан-24 произвел посадку вне взлетно-посадочной полосы в аэропорту поселка Зырянка в Якутии. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

"28 декабря при выполнении рейса ЯП 217 по маршруту Якутск - Зырянка - Среднеколымск воздушное судно Ан-24 произвело посадку вне взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет, воздушное судно повреждений не имеет", - отметили в оперштабе.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет приземлился на песчаную косу реки Колыма. На место вылетела комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации, следователи и руководство авиакомпании "Полярные авиалинии". "По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна", - пояснили в ведомстве.

По факту происшествия территориальным управлением Росавиации назначена проверка.