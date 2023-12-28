В Приморье частично восстановили работу общественного транспорта Лесозаводска

В городе бойкотировал основной перевозчик

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Общественный транспорт Лесозаводска в Приморье частично восстановил работу после инцидента с бойкотом основного перевозчика. На дорогах города работают шесть маршрутов, сообщили в администрации Лесозаводского городского округа (ГО).

"Работают маршрут №10 с двух направлений, маршрут №8 - также с двух точек отправления, маршруты №2 и №12/4. Обо всех изменениях на маршрутах будем оперативно сообщать", - говорится в сообщении в социальных сетях администрации.

Перевозчики были найдены для ключевых транспортных линий: железнодорожный вокзал, мкр. Юго-Западный и остановка ДВГТУ, где находится филиал вуза - Лесозаводский институт технологий управления.

Накануне перевозчик ООО "Дальатп" оставил без общественного транспорта весь Лесозаводский городской округ. Проблемой занимаются руководство ГО и прокуратура. В администрации отмечали, что перевозчик вывез оборудование и перегнал все автобусы из городского округа на другую территорию, тем самым оставив город без общественного транспорта. Администрация оперативно нашла ему замену. Прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).