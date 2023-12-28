В Хабаровском крае выявили превышение ртути в экспортных партиях рыбы

Партии рыбы весом более 32 тонн собирались отправить в Китай

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты ветеринарной лаборатории выявили превышение ртути в двух партиях рыбы с хабаровского предприятия весом более 32 тонн, которые собирались отправить в Китай. Об этом сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

"Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" проведены исследования проб, отобранных от партии мороженой рыбы-конь общим весом 8,7 тонны и партии мороженого карася общим весом 23,3 тонны, заявленных на экспорт в КНР. В партиях рыбопродукции производителя из Хабаровского края установлено несоответствие по содержанию ртути", - говорится в сообщении. Содержание ртути было превышено в 1,2 и в 1,5 раза.

Пробы от партий рыбы были отобраны на рыбоперерабатывающем комплексе в Хабаровском крае. Обычно больше всего токсичных элементов накапливается в крупных хищных видах рыбы. Удалить ртуть с помощью кулинарной обработки невозможно. Накопление ртути ведет к развитию неврологических заболеваний, подавляет функцию сердечно-сосудистой и иммунной систем.

В адрес владельца продукции готовится информационное письмо с результатами лабораторных исследований.