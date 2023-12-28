Хабаровского риэлтора осудили за хищение денег клиентов

Женщину приговорили к пяти годам в колонии общего режима

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровске отправил в колонию на пять лет риэлтора, которая похитила деньги клиентов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

"Суд признал подсудимую виновной по уголовному делу ч. 3, 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество" и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

В 2021-2022 годах агент по недвижимости заключала с клиентами договоры на оказание услуг по покупке квартир. Обязательным условием при этом являлось внесение аванса покупателем. Сумма предоплаты была разной и варьировалась в зависимости от объектов и платежеспособности потенциальных клиентов - от 100 тыс. до 3 млн рублей. После получения денежных средств обвиняемая откладывала выполнение взятых на себя обязательств, придумывала различные предлоги задержки организации сделки, а затем и вовсе переставала выходить на связь.

В процессе расследования дела женщина признала вину. Она пояснила, что потратила деньги клиентов на погашение своих долгов. Установлена ее причастность к восьми противоправным эпизодам с общим ущербом для потерпевших на сумму более 7 млн рублей.