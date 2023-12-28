Глава СК запросил доклад по ситуации с 17-часовой пробкой в Свердловской области

Большой затор образовался на трассе Екатеринбург - Пермь

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации с 17-часовой пробкой в Свердловской области. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" СК РФ.

"Глава ведомства поручил представить доклад об установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам в Свердловской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Следственом комитете, в СМИ распространяется информация, что на трассе Екатеринбург - Пермь образовался большой затор из-за ненадлежащего состояния проезжей части. Люди вынуждены были стоять в пробке более 17 часов.

По данному факту Следственным комитетом РФ по Свердловской области проводится проверка. "Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области А.Д. Надбитову доложить о ходе процессуальной проверки", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пробка длиной около 14 км образовалась днем 26 декабря. Причиной затора называют сильные снегопады на Урале.