Между Южно-Сахалинском и Шахтерском восстановили авиасообщение

Рейсы вылетели после недельной задержки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Рейсы до Шахтерска вылетели из Южно-Сахалинска после недельной задержки, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту имени Антона Чехова.

"Сообщение восстановлено", - рассказали в аэропорту.

Уточняется, что самолеты вылетели объединенными рейсами. Последние из них отправились из Южно-Сахалинска 28 декабря в 13:05 (05:05 мск).

По информации пресс-службы аэропорта Южно-Сахалинска, утром из областного центра не смогли вылететь два совмещенных рейса до Смирных через Поронайск (центральная часть Сахалина). Их перенесли на утро 31 декабря по решению авиакомпании "Аврора". Причина этого решения и информация о количестве ожидающих пассажиров не уточняются. На такое же время задержаны обратные рейсы.

С 22 декабря из-за неблагоприятных погодных условий из Южно-Сахалинска не летали самолеты до Шахтерска и в обратном направлении. Накопилось около 10 рейсов.