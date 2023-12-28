Спецслужбы Киргизии предотвратили теракт и нападение на православную церковь

По делу задержали двух жителей республики 2007 года рождения, сообщил пресс-центр ГКНБ

БИШКЕК, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратили теракт и вооруженное нападение на православную церковь, которые перед наступлением нового года планировали совершить члены террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"В ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий на территории города Джалал-Абад задержаны несовершеннолетние члены международной террористической организации "Исламское государство - Вилаят Хорасан". Указанные лица были дистанционно завербованы посредством сети Интернет в ряды террористической организации. По указанию зарубежных эмиссаров они планировали произвести закладку самодельного взрывного устройства у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт и вооруженное нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы города Джалал-Абад", - говорится в сообщении.

По этом делу задержаны два жителя республики 2007 года рождения, их имена и фамилии не называются. Во время осмотра изъятых у них мобильных устройств обнаружены "неопровержимые доказательства подготовки террористической акции", в частности переписка с эмиссарами международной террористической организации, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также "видеозаписи с клятвой на верность" главарю террористической группы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей (акт терроризма) Уголовного кодекса республики.

"Задержанные лица водворены в СИЗО №53 Государственной службы исполнения наказания для несовершеннолетних, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению их преступных связей на территории Кыргызской Республики", - подчеркивается в сообщении.