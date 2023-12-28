Глава СК поручил проверить жалобы врачей скорой в Красноярском крае

Медики пригрозили уволиться из-за низкой зарплаты

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить и доложить о ходе процессуальной проверки по факту жалобы врачей скорой помощи из Абанской районной больницы в Красноярском крае, пригрозивших уволиться из-за низкой заработной платы. Об этом сообщило главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В социальных сетях Красноярска появилась информация о том, что фельдшеры скорой помощи Абанской районной больницы в Красноярском крае пригрозили уволиться всем коллективом из-за низких зарплат и резко возросшей рабочей нагрузки.

"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину А. Л. доложить о ходе процессуальной проверки по факту возможного нарушения прав медицинских работников в Красноярском крае", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, проводится процессуальная проверка на предмет невыплаты заработной платы и других выплат. "Следователями выполняются проверочные мероприятия, изучается бухгалтерская документация больницы, запланирован личный прием инициативной группы работников", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве здравоохранения ТАСС сообщили, что сформирована выездная комиссия, которая будет работать в Абане. "Работу комиссии возглавят заместитель министра здравоохранения Александр Украинцев и главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин. В состав комиссии войдут специалисты Минздрава по соблюдению трудового законодательства и экономической работе. Ситуация будет решаться на месте", - сообщили в Минздраве.