В Приангарье вынесли приговор по делу о хищениях при строительстве объектов желдороги

Одним из фигурантов этого дела стал бывший заместитель министра регионального развития, экс-замминистра строительства и ЖКХ, а также бывший совладелец ООО "Спецтрансстрой" Юрий Рейльян

ТАСС, 28 декабря. Кировский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему директору строительной организации и должностным лицам РЖД по делу о хищениях при строительстве объектов Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом говорится в сообщении суда.

"Вынесен приговор в отношении бывшего директора подрядной строительной организации и должностных лиц ОАО "РЖД" по делу о хищении при строительстве объектов ВСЖД", - говорится в сообщении. Бывший гендиректор подрядной организации признан виновным в мошенничестве и приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в 900 тыс. рублей, начальник структурного подразделение РЖД за взятку и мошенничество получил 13 лет колонии и штраф в 30,5 млн рублей, замначальника структурного подразделения за превышение полномочий и служебный подлог получил три года условно, еще двух сотрудников приговорили к штрафу по 500 тыс. рублей каждого.

Одним из фигурантов этого дела стал бывший заместитель министра регионального развития (2009-2013), экс-замминистра строительства и ЖКХ (2013-2016), а также бывший совладелец ООО "Спецтрансстрой" (2016-2019) Юрий Рейльян.

Как сообщили ТАСС в Кировском районном суде, рассмотрение дела в отношении Рейльяна приостановлено из-за невозможности участвовать в заседаниях по причине болезни.

По информации суда, генеральный директор подрядной организации представил в структурное подразделение РЖД документы с ложными сведениями о объемах и стоимости выполненных работ, начальник структурного подразделения, зная о ложных сведениях, дал указания принять эти документы. Также он получил взятку от представителя другой подрядной организации.

Рейльяну было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого превысил 1,5 млрд руб. В частности, речь идет о хищении 900 млн рублей, направленных "Спецтрансстрою" на строительство железнодорожного перегона на БАМе.