В Иркутской области перевернулся бензовоз

Произошел разлив топлива

ТАСС, 28 декабря. Бензовоз перевернулся в Иркутской области, произошел разлив топлива. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"Утром в Жигаловском районе Иркутской области на 19-м километре региональной автодороги Жигалово - Казачинское 36-летний водитель большегруза Foton, перевозивший дизельное топливо, не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет", - говорится в сообщении. В МВД уточнили, что произошел разлив топлива, его количество уточняется. Водитель бензовоза не пострадал, сотрудники полиции регулируют дорожное движение.

Прокуратура Иркутской области организовала проверку по факту опрокидывания бензовоза. "На место выехал прокурор района Ханхашкеева С. В. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению природоохранного и иного законодательства, а также правил охраны труда при перевозке опасных грузов", - пояснили в ведомстве.