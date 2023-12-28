В ДТП в Бурятии пострадали шесть граждан Монголии

По предварительным данным, травмы у пострадавших легкие

УЛАН-УДЭ, 28 декабря. /ТАСС/. Минивэн и грузовик столкнулись на трассе в Бурятии, в результате аварии пострадали шесть граждан Монголии. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"На 10-м км федеральной трассы А-340 (автомобильная дорога федерального значения Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией - прим. ТАСС), в районе села Иволгинск, произошло столкновение грузового и легкового автомобиля с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 6 человек (граждане Монголии) получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, травмы у пострадавших легкие. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в региональной прокуратуре, госпитализированы пять человек.

За рулем минивэна была женщина. "Установлено, что, выезжая из Иволгинска на автомобильную дорогу в сторону Улан-Удэ, водитель Toyota Alphard не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовой автомашиной "Газон-Некст", - пояснили в прокуратуре Бурятии.