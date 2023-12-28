В Туве при пожаре пострадали пять человек

Среди пострадавших трое детей

ТАСС, 28 декабря. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате пожара в деревянном доме в Кызыле. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"Поступило сообщение о том, что открытым пламенем горит пристроенная к дому кочегарка, а также огонь внутри одной из квартир многоквартирного одноэтажного деревянного дома с печным отоплением в пер. Трактовый города Кызыла. <…> Возгорание оперативно ликвидировали на площади 48 кв. м. <…> Погибших нет, травмировано 5 человек, из них 3 детей, диагноз - острое отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

На месте работали 3 единицы пожарной техники, 10 человек личного состава. По данным МЧС, предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.