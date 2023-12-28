В Киргизии задержали бизнесменов, обманувших россиянина на $14 млн

В Государственном комитете нацбезопасности Киргизии отметили, что расследование дела о мошенничестве провели "в рамках мероприятий, направленных на поддержку проводимой политики президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова по защите инвесторов"

БИШКЕК, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали двоих предпринимателей, которые обманным путем завладели имуществом гражданина России на сумму свыше $14 млн. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"В 2018 году гражданин РФ в рамках договора о стратегическом партнерстве с ОсОО "Айсео", владельцами которого являются двое граждан Кыргызстана, инвестировал более 14 млн долларов США в строительство коттеджного городка на Иссык-Куле. Однако после завершения его строительства в селе Корумду Иссык-Кульской области, подозреваемые, используя криминальные связи и угрожая физической расправой, завладели имуществом и денежными средствами инвестора, при этом вынудив его выехать за пределы Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

В рамках расследования дела "задержаны и помещены в следственный изолятор ГКНБ" оба владельца ОсОО "Айсео", а также главный бухгалтер этой компании.

Как отметили в ГКНБ, расследование дела о мошенничестве в отношении россиянина было проведено "в рамках мероприятий, направленных на поддержку проводимой политики президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова по защите инвесторов".