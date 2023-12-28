Актера Болливуда Ранбира Капура обвинили в оскорблении индусов при праздновании Рождества

Известный в Индии адвокат Санджай Тивари подал иск против актера из-за видеоролика, где последний поджигает политый алкоголем торт и произносит фразу из индусского песнопения "Джай Мата Ди"

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 декабря. /ТАСС/. Один из актеров Болливуда Ранбир Капур, представитель клана Капуров, обвиняется в оскорблении религиозных чувств индусов во время празднования католического Рождества. Как сообщает газета Hindustan Times, иск против Ранбира и членов его семьи подал в полицию Мумбаи известный местный адвокат Санджай Тивари.

Претензии юриста вызваны видеороликом из соцсетей, где видно, как Капур сидит за праздничным столом, на котором стоит торт или рождественский пудинг. Торт поливают алкоголем, затем Ранбир поджигает его и произносит фразу из индусского песнопения "Джай Мата Ди", которую повторяют члены его семьи.

"Ранбир и его семья намеренно использовали одурманивающие вещества во время празднования чуждого религиозного праздника, а использование песнопений индуизма оскорбляет религиозные чувства всех, кто следует этой религии", - цитируют индийские СМИ выдержки из обращения адвоката в полицию.

Семья Капуров тоже индусы, хотя и не относятся к радикально верующим. Они отмечают и другие праздники. Если сотрудники правоохранительных органов решат, что актер действительно совершил святотатство, то ему грозят серьезные неприятности, вплоть до административного или даже уголовного наказания, указывают индийские СМИ.

"Джай Мата Ди" ("Славься, Богиня-мать!") - это известный бхаджан, так называют религиозные песнопения, которые выражают любовь к божеству и преклонение перед ним. Этот бхаджан обращен к Дурге - одной из самых популярных богинь индуизма.

Селебрити из клана Капуров

41-летний Ранбир Капур - представитель четвертого поколения клана, из которого вышли многие звезды индийского кино. Он является сыном популярного актера Риши Капура и кинозвезды 1970-80 годов Ниту Сингх. Ранбир также - внук актера и режиссера Раджа Капура, внучатый племянник актеров Шамми Капура и Шаши Капура. Ранбир и его двоюродная сестра Карина считаются известными представителями "молодой ветви" этой кинематографической семьи.