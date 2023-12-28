На Урале двух мужчин приговорили к 6 и 18 годам колонии за попытку поджога военкоматов

Михаил Никитин и Николай Юрьев намеревались совершить террористические акты в Екатеринбурге и Новоуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил двух мужчин к 6 и 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкоматов в Екатеринбурге и Новоуральске. Об этом сообщили в Telegram-канале антитеррористической комиссии региона.

"На Урале суд вынес приговоры двум местным жителям, намеревавшимся совершить террористические акты в Екатеринбурге и Новоуральске. Суммарно за решеткой они проведут 24 года. Первый - Михаил Никитин, задержанный сотрудниками регионального УФСБ и органов военной контрразведки осенью прошлого года при подготовке к поджогу административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга. <…> В феврале текущего года силовиками задержан Николай Юрьев. По версии следствия, он собирался сжечь новоуральский военкомат с помощью самодельных зажигательных устройств", - говорится в сообщении с уточнением, что административным зданием в Кировском районе является военкомат.

По данным региональной антитеррористической комиссии, Никитин заявил, что сожалеет о том, что не успел довести поджог военкомата до конца. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, из них первые три года он проведет в тюрьме, а остальные в колонии строгого режима. Юрьев является сторонником общественной организации "Граждане СССР" (признана в РФ экстремистской). Он приговорен к 18 годам лишения свободы.