В Петербурге девять человек лишили паспортов по новому закону о гражданстве

Как отметили в региональном главке МВД, большинство лишенных гражданства преступников осуждены за незаконный оборот наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге провела первые процедуры лишения приобретенного ранее гражданства России после вступления в силу нового закона о гражданстве в октябре 2023 года. Паспорта изъяты у девяти уроженцев стран ближнего зарубежья, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации девяти уроженцев ближнего зарубежья вследствие совершения ими преступлений. Данные лица приобрели гражданство Российской Федерации около 10 лет назад", - сказал представитель пресс-службы.

Процедуру провели в районных отделах по вопросам миграции города и области после вступления в силу обвинительных приговоров. Осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства РФ, после чего изъяли у них и аннулировали паспорта. Как отметили в главке МВД, большинство лишенных гражданства преступников осуждены за незаконный оборот наркотиков.

26 октября 2023 года в России вступил в силу новый федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации". По сравнению с законом 2002 года в нем значительно расширен перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства России - список увеличился с 18 до 64 статей Уголовного кодекса РФ.