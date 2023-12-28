Посольство РФ в Турции заявило, что не получало данных о пострадавших россиянах в ДТП

В результате аварии на северо-западе страны погибли 10 человек, 59 получили травмы

АНКАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Анкаре не получало данных о согражданах, которые могли быть среди пострадавших в автоаварии на северо-западе Турции.

"По предварительной информации, россиян среди пострадавших в этом ДТП в Турции нет", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Авария произошла в 04:36 по местному времени (совпадает с московским) на шоссе в районе Текелер провинции Сакарья. В результате погибли 10 человек, 59 получили травмы, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. По заявлениям турецких властей, все погибшие и пострадавшие - граждане республики.

В аварию попали три автобуса, грузовик и еще три транспортных средства. Она произошла в условиях плотного тумана и еще до восхода, поэтому видимость была практически нулевой.