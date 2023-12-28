В Буйнакске 15 тыс. человек остались без света из-за аварийных отключений

Как сообщила городская администрация, обесточены несколько десятков улиц

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Аварийные отключения электроснабжения произошли в Буйнакске. Без света остаются 15 тыс. человек, сообщает городская администрация в своем Telegram-канале.

По данным администрации, из-за двух аварийных отключений, с 9:00 четверга обесточены несколько десятков улиц города. Без электричества остаются 15 тыс. человек, в том числе около 5 тыс. детей.

Ранее в ГУ МЧС по Дагестану предупредили, что 28 декабря по районам моря и по районам региона ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, днем до 23-28 м/с.