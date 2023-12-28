Под Волгоградом разбившего мемориал о депортации калмыков поместили в психлечебницу

Мужчина с 2012 года находится под наблюдением врача-психиатра, сообщили в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте

ВОЛГОГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Мужчина, разбивший в Светлоярском районе Волгоградской области мемориальную доску о депортации калмыков, задержан и помещен в психиатрическую лечебницу. Об этом ТАСС сообщили в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте.

"В ходе расследования уголовного дела установлен уроженец Волгограда 1995 года рождения, житель Волгоградской области Светлоярского района, состоящий под наблюдением врача-психиатра с 2012 года. Он помещен в специализированное лечебное заведение", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, отрабатывается версия о причастности к преступлению жителя села Абганерово.