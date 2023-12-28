В ДТП в Югре погиб один человек

Еще пятеро пострадали

ТАСС, 28 декабря. ДТП с рейсовым автобусом произошло в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, в результате один человек погиб и пять получили травмы. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД по региону.

"Сегодня на улице Чернышова в районе пересечения с улицей Нагорная, по предварительным данным, водитель автомобиля "Нива" 1952 года рождения допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель "Нивы" скончался на месте происшествия. Предварительно, в автобусе пять пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.