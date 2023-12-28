В Приморье вынесли приговор бывшему директору филиала ВГТРК по делу о коррупции

Светлану Огневу приговорили к 2,5 года лишения свободы условно за дачу взятки и превышение должностных полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора ФГУП "ВГТРК/ГТРК Владивосток" Светланы Огневой. Ее приговорили к 2,5 года лишения свободы условно за дачу взятки и превышение должностных полномочий, сообщили в региональной прокуратуре.

"Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев и лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в телевизионных и радиовещательных компаниях на 2 года и 6 месяцев", - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что надзорное ведомство намерено обжаловать приговор в апелляционном порядке в связи с его чрезмерной мягкостью. "Одновременно с этим исковые требования прокурора о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме - 1 628 143 рубля. Ранее арестованные денежные средства в размере 600 тыс. рублей были обращены в счет погашения ущерба", - добавили в ведомстве.

В отношении Огневой возбуждено два уголовных дела. С декабря 2017 года по май 2018 года она приказала демонтировать здания, находящиеся на праве хозяйственного ведения филиала, зданий фильмохранилища и операторского дома на улице Уборевича во Владивостоке, общей стоимостью более 1,6 млн рублей, что повлекло дальнейшую невозможность их использования по целевому назначению. Сделала она это самовольно, без согласования с руководством и управлением Росимущества.

Кроме того, в декабря 2020 года обвиняемая дала взятку в размере 20 тыс. рублей должностному лицу управления Роскомнадзора по Приморскому краю за положительную оценку документов, представленных на конкурс в сфере телевещания.