В Самарской области после убийства адвоката возбудили уголовное дело

Подсудимый также подозревается в покушении на убийство своего брата

ТАСС, 28 декабря. Житель города Чапаевска Самарской области подозревается в убийстве адвоката и в покушении на убийство своего брата. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Чапаевску следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вечером 27 декабря в Чапаевске было обнаружено тело 34-летнего мужчины с ножевыми ранениями. "Удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался 44-летний местный житель. По предварительным данным, подозреваемый на почве ссоры из-за раздела имущества 27 декабря пришел в общежитие, где проживал его родной брат, встретил его в подъезде и нанес ему ножом несколько ударов", - говорится в сообщении. Соседи вызвали мужчине скорую помощь, потерпевший находится в медицинском учреждении.

Потом подозреваемый вышел на улицу и встретил адвоката своего брата, с которым ранее виделся. Подозреваемый нанес ему несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. Мужчина умер на месте.

"В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.