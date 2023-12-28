Суд арестовал директора по строительству "Ижавиа" по делу о взятке

Мера пресечения избрана до 27 февраля 2024 года

ТАСС, 28 декабря. Первомайский районный суд Ижевска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора по строительству АО "Ижавиа" Александра Формальнова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

"Суд избрал в отношении Формальнова А. А. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 27 февраля 2024 года", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, Формальнов с 1 ноября по 27 декабря 2023 года, используя служебное положение, получил 1 млн рублей в виде взятки от представителя коммерческой организации. За эти деньги он должен был способствовать заключению договора лизинга на поставку лифтового оборудования для "Ижавиа" и обеспечить приемку работ. Ему предъявлено обвинение по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В "Ижавиа" заявили, что компания содействует правоохранителям после задержания Формальнова.

"В ходе оперативных мероприятий по подозрению в получении взятки был задержан директор по строительству АО "Ижавиа" Формальнов А. А. Квалификация его действиям будет дана правоохранительными органами. Компания в свою очередь оказывает все необходимое содействие для проведения следственных действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале перевозчика.

В компании подчеркнули, что работа на всех строящихся объектах продолжена в штатном режиме.