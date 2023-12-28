В Приморье завели уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра

Дело возбудили в отношении двух жителей села Воздвиженки Уссурийского городского округа

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении двух жителей села Воздвиженки Уссурийского городского округа, подозреваемых в попытке сбыта шкуры амурского тигра, сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча оборот ценных диких животных)", - гласит сообщение ведомства.

Фигуранты хранили шкуру редкого хищника и искали покупателя. Договорившись с покупателем, один из фигурантов встретился с ним и передал шкуру. В этот момент мужчина был задержан. Шкуру тигра изъяли. Один из фигурантов в настоящее время находится под стражей по другому уголовному делу. В отношении второго избирается мера пресечения.