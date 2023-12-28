Бывший главврач "Матросской Тишины" обжаловал приговор за фиктивные диагнозы

Александру Кравченко ранее назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший главврач больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александр Кравченко подал жалобу на решение осудить его на семь лет за фиктивную постановку диагнозов четверым арестантам. Об этом ТАСС сообщили в Преображенском суде, где был вынесен приговор.

"В суд поступила апелляция на приговор Кравченко. Она будет позднее рассмотрена Мосгорсудом", - сообщили агентству. Дата заседания пока не назначена.

Ранее суд признал виновным Кравченко по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ему также запрещено два года заниматься организационно-распорядительной деятельностью в Министерстве здравоохранения и осуществлять врачебную деятельность. Представитель прокуратуры в прениях сторон просил приговорить его к девяти годам колонии.

Изначально следствие обвиняло врача в том, что с 2020 по 2021 год он получил от следственно-арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и иных лиц. Однако затем обвинения во взятках были сняты. По новой версии обвинения, Кравченко ложно понял указание руководства о снижении перелимита заключенных и решил разгрузить СИЗО, поэтому он выпустил по медицинским показаниям четырех осужденных на свободу. Вину Кравченко не признал.