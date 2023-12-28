Жителя Тверской области приговорили к шести годам за незаконное изготовление и сбыт оружия

Правоохранители ранее изъяли у него снайперскую винтовку, три пистолета, более 500 боеприпасов и 10 составных частей оружия

ТАСС, 28 декабря. Ржевский городской суд Тверской области приговорил к шести годам колонии строгого режима мужчину, который занимался незаконным изготовлением и сбытом оружия. Правоохранители изъяли у него снайперскую винтовку, три пистолета, более 500 боеприпасов и 10 составных частей оружия, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"Вынесен обвинительный приговор жителю Тверской области, причастному к незаконному обороту оружия. В результате расследования уголовного дела доказана причастность фигуранта к совершению преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей), ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. Фигуранту назначено наказание в виде 6 лет колонии строгого режима со штрафом 180 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из подпольной мастерской подсудимого в декабре 2020 года области изъяли снайперскую винтовку, три пистолета, более 500 боеприпасов различного калибра и 10 основных составных частей оружия. По информации пресс-службы, мужчина сбывал оружие в том числе и за границу.