В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 11 млн рублей

Полиция возбудила дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Полиция разыскивает злоумышленников, которые обманом получили более 11 млн рублей от жительницы Кировского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"В полицию Кировского района обратилась 82-летняя пенсионерка, проживающая в доме 10 по улице Маршала Захарова, с заявлением о том, что в период с апреля по 30 мая ей на мобильный телефон звонил неизвестный и под предлогом получения выплаты убедил женщину перевести на якобы безопасный счет 4 037 000 рублей. В этот же период к ней в квартиру приходил неизвестный, представлявшийся как выездной кассир, которому потерпевшая передала накопления на сумму 7 098 260 рублей", - говорится в сообщении.

Таким образом, ущерб от действий преступников составил 11 135 260 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).