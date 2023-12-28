Шедший в дунайский порт балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море

Пострадали двое моряков

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Балкер под флагом Панамы, следовавший продвигаемым Киевом так называемым альтернативным зерновым маршрутом, подорвался на мине в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

"В Черном море произошел подрыв на <...> морской мине гражданского судна под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сообщается, что судно потеряло управление, возник пожар. Пострадали двое моряков. К балкеру направлены буксиры для доставки в порт.

О запуске так называемого альтернативного маршрута для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный, Киев объявил в августе. Позже в Киеве стали направлять иностранные суда для загрузки в порты, расположенные в устье Дуная. При этом украинские власти предупреждали, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность и к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Киев активно продвигает использование этого маршрута и призывает своих союзников поддерживать эту инициативу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Вооруженные силы Украины повсеместно устанавливают взрывные устройства, в том числе в морских акваториях. Во время сильных штормов мины неоднократно выбрасывало на побережье в Одесской области.

Вопрос вывоза зерновых стал особенно острым для Киева после прекращения действия зерновой сделки 17 июля. Сделка предусматривала безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер также подчеркивал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована.