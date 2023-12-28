На северо-востоке Москвы при пожаре в жилой высотке погиб человек

Возгорание произошло в квартире на 20-м этаже жилого дома

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на 20-м этаже жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На Алтуфьевском шоссе произошло возгорание в квартире на 20-м этаже 22-этажного жилого дома. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

Когда пожарные прибыли на место, люди из окон просили о помощи. Из соседней с горящей квартиры спасены взрослый и ребенок, еще одного человека спасли с 17-го этажа дома. Тушение осложняла высокая температура и серьезное задымление. В настоящее время возгорание потушено.