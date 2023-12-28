В Подмосковье прекращено приобретенное гражданство РФ уклонившегося от призыва мужчины

Гражданин Таджикистана приобрел российское гражданство в марте 2019 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Подмосковные полицейские вынесли решение о прекращении приобретенного гражданства РФ уроженца Таджикистана за уклонение от призыва на военную службу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Гражданин Таджикистана приобрел российское гражданство в марте 2019 года. "Являясь гражданином РФ, подлежащим призыву на военную службу, в декабре 2022 года он прошел медицинскую комиссию в военном комиссариате и был признан годным к воинской службе, после чего уведомлен о необходимости прибытия для отправки к месту прохождения военной службы. Однако в установленный срок не явился в военный комиссариат для отправки к месту службы", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что в конце марта 2023 года мужчина был осужден за совершение преступления в соответствии с ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу). "Решением ГУ МВД России по Московской области гражданство РФ данного гражданина прекращено", - добавили в главке.

13 декабря в Москве впервые было вынесено решение о прекращении российского гражданства за совершение преступления после вступления в силу нового закона о гражданстве РФ. Накануне сообщалось, что решения о прекращении гражданства выносились в Подмосковье, Тверской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.